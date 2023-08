Daily Express – Luton Town su Tanganga, ma lui preferisce l’Inter: dipende da… Pavard

Il difensore inglese del Tottenham vuole i nerazzurri, ed è disposto ad aspettare l'evolversi della trattativa per il francese

Il focus del mercato dell'Inter, in questo momento, è sulla difesa: i nerazzurri sono tornati prepotentemente su Benjamin Pavard , obiettivo neanche tanto nascosto e nominato direttamente da Simone Inzaghi, ma nel frattempo circolano altri nomi.

Uno di questi è quello di Japhet Tanganga, centrale classe '99 in uscita dal Tottenham. Sull'inglese, secondo il Daily Express, ci sarebbero Inter e Luton Town, che ha aumentato il pressing in questi ultimi giorni. Il giocatore, tuttavia, preferisce i nerazzurri, ed è disposto ad aspettare l'evolversi della trattativa per Pavard.