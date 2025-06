Il responsabile del settore giovanile dell'Inter Massimo Tarantino ha parlato a margine del Festival della Serie A. Queste le sue parole raccolte da FcInter1908: "Rimane il vissuto di questa stagione sportiva, un campionato bello e pieno di soddisfazioni per i ragazzi: c'è stata una grandissima competizione che ci ha visti prevalere. Ritengo il percorso fondamentale ma certificato da una bellissima vittoria. Cosa non si deve fare ora? La cosa più importante è mettere sempre loro al centro del progetto, pensare a cosa hanno bisogno loro per poter crescere: mettere a disposizione tutto quello che il club può per farli crescere e non mettere loro fretta. Speriamo di riuscire a farlo in tutte le nostre categorie, cercheremo di dare tutti gli strumenti e non mettere fretta.