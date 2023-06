"Il City è una squadra perfetta nel gioco, nella qualità e nella mentalità. Un allenatore, Guardiola, di altissima qualità e di grande esperienza anche alla luce delle due Champions vinte con il Barcellona. Ma a Manchester, nonostante una squadra superlativa, il gran colpo non gli è mai riuscito pur vincendo tutto il contorno: questa coppa proprio non riesce ad agguantarla. Anche se, personalmente, non ritengo favoriti gli inglesi, siamo alla pari considerando l’ultimo periodo dell’Inter in cui ha giocato un ottimo calcio e ha ritrovato alcuni giocatori indispensabili, sia fisicamente che mentalmente"