Tardelli: “Inter momento di confusione anche in società. Spero che…”

«L'Inter è in un momento di confusione, anche a livello societario, oltre che sui risultati. Confusione anche nella decisione di far battere a Lautaro il rigore che doveva battere Lukaku. Spero che la squadra nerazzurra riesca a recuperare e che Inzaghi sia l'uomo giusto per l'Inter», ha sottolineato l'ex calciatore.