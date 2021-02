Tardelli: “Eriksen? Non ha fatto una brutta partita. Probabilmente Conte ha visto un’altra cosa”

“Eriksen? Non ha fatto una brutta partita, i suoi compagni era in fiducia nei suoi confronti. Avrei tenuto lui e tolto Brozovic per Sensi”. Marco Tardelli ha analizzato la prestazione del centrocampista danese in occasione della sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra l’Inter e la Juventus all’Allianz Stadium.

Tardelli non è d’accordo con la scelta di sostituire l’ex Tottenham, Eriksen, per fare spazio a Stefano Sensi: “Probabilmente Conte ha visto un’altra cosa”.