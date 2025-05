"In ogni caso sono fiducioso per il ritorno, raggiungere l’ultimo atto della coppa più prestigiosa è un obiettivo che ritengo possibile, anche se servirà molta attenzione perché dall’altra parte c’è Lamine Yamal, sempre pronto a inventare colpi che a noi possono sembrare impossibili. Raramente a 17 anni, l’età di Lamine che diventerà maggiorenne soltanto il 13 luglio, si sono visti giocatori così determinanti ai massimi livelli, come la Champions League giocata da protagonista assoluto o l’Europeo che addirittura risale a un anno fa".