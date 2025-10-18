Marco Tardelli, intervistato da TuttoSport, ha posto l'attenzione su un tema del calcio di oggi sempre più frequente. E lo ha portato a fare un paragone tra Juventus e Inter. Queste alcune delle sue considerazioni: "Se alla Juventus non c’è più il giusto senso di appartenenza è perché tra i bianconeri ci sono giocatori seri che però, non essendo nati in Italia, non conoscono o non hanno vissuto in prima persona la storia del club. Indossano la maglia con professionismo, ma - inevitabilmente - con una dose di empatia incompatibile a quella che i vari Totti, Maldini e Del Piero hanno trasmesso per anni nei propri club. Chi arriva alla Juve - come nel resto delle squadre italiane - deve conoscerne a fondo la storia. Eppure questo non accade più».