Tardelli: “Inzaghi? Peccato, oggi puoi essere Re di Coppe, ma senza gruzzolo non sei nessuno”

Sulle pagine de La Stampa, Marco Tardelli ha commentato così la situazione relativa al futuro di Simone Inzaghi, in discussione all'Inter nonostante la finale di Coppa Italia e la semifinale di Champions League:

"Va bene, d’accordo, non è un grande comunicatore, non riesce a scaldare le folle, non distribuisce colpe ai suoi giocatori quando le cose vanno male, come altri, invece, sanno fare splendidamente. No, Simone è un ragazzo che crede solo nel lavoro e su quello punta tutta la sua reputazione (...)".

"E allora a mio modesto parere potrebbe essere giudicato senza pregiudizi e certamente in modo più benevolo. Ma appare evidente, da quello che leggiamo, che la società non lo sostiene come dovrebbe e non gli fa sentire il suo totale appoggio. E posso garantirvi che per un allenatore si tratta di un supporto fondamentale per

trovare continuità nei risultati e solidità nei progetti. Ma in fondo l’abbiamo capito, in questo calcio puoi anche essere il “Re di Coppe” ma se non agguanti il gruzzolo non sei nessuno. Peccato!".

(Fonte: La Stampa)