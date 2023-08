Tardelli: “Mancini, fulmine a ciel sereno: chiunque arrivi sarà spaventato. E Barella…”

è che ora c’è un problema colossale: ci sono due partite dell’Italia a settembre e la Nazionale non ha un ct».

Qual è il successore ideale?

«Difficile dirlo. Conte ha già allenato l’Italia ma ha scelto di andare via. Spalletti forse è lontano dagli standard degli stipendi federali. Un giovane allenatore come De Rossi dovrebbe prendersi un bel rischio e potrebbe bruciarsi. Perché questa Nazionale deve assolutamente qualificarsi agli Europei. Ora serve solo mettersi calmi e scegliere bene. Il presidente Gravina deve riflettere bene. Temo che chiunque arriverà sarà un po’ spaventato, perché avrà di fronte una situazione davvero caotica. E avrà davanti pochissimo tempo».

Che giudizio dà della gestione Mancini?

«Mi piace come allena e come fa giocare le sue squadre. Ha vinto gli Europei: non succedeva da 53anni. E ha fatto esordire molti giovani».

Questo epilogo inatteso non dimostra che forse sarebbe stato meglio separarsi dopo la mancata qualificazione mondiale?

«No, credo sia stato giusto continuare. Mancini aveva vinto gli Europei. Aveva alle spalle questo traguardo grandioso appena centrato. E non dimentichiamoci che ha fallito la qualificazione al Mondiale anche per sfortuna. Era arrivato davvero a un passo, se non fosse stato per quei due rigori falliti».

C’è un giocatore azzurro che ha la personalità per aiutare il gruppo a superare questa fase di smarrimento?

«Penso che il più indicato sia Barella. Ha dimostrato in campo di avere qualità da leader».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.