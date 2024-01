Tardelli: “Sistema calcio ha bisogno di riforme ma basta chiedere aiuti al Governo”

mai totalmente il problema che anzi, si riproponeva negli anni successivi in maniera ancora più roboante. Perché dare aiuti economici a fondi stranieri che hanno una liquidità infinita? Perché non fare squadra e cercare veramente una soluzione per tutti? Il presidente federale Gravina ha sempre pensato a un cambiamento, che però ritengo impossibile senza cambiare la governance. La Lega di A chiede una riforma, la Lega dilettanti ne chiede un’altra che va contro quella di A e l’associazione calciatori che deve rappresentare tutte le categorie non sa come barcamenarsi. Spero che il presidente di Lega Casini ed il presidente federale riescano a trovare una soluzione se vogliono salvare il nostro calcio"

"In quello che dice il presidente del Torino Cairo c’è un giusto suggerimento per il Governo: rendere la burocrazia meno asfissiante, più snella. Abbiamo impianti vecchi e quelle catene che non permettono la realizzazione andrebbero tagliate. Credo anche che il Decreto Crescita andrebbe sostituito con una equa distribuzione che derivi dalle scommesse e dalla possibilità per le società di betting perché no, di tornare sponsor dei club. Si dice che non è bello, che è moralmente inaccettabile, che i giovani non devono avvicinarsi. Può essere vero, ma certamente è altrettanto vero che quello che abbiamo visto nella partita di Coppa Italia fra Lazio-Roma è molto più inaccettabile di una sponsorizzazione sulla maglia. Perché non provare anche con il tetto dei salari? Una sciocchezza, scherzavo. Un’altra cosa sulla quale il Governo potrebbe agevolare le società è la Tax Credit sul settore giovanile, questo aiuterebbe anche i nostri giovani. Ragioniamoci.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.