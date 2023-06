Lazio, Tare lascia dopo 18 anni: “Bellissima esperienza. Da tempo ho maturato questa scelta”

Igli Tare lascia la Lazio dopo 18 anni spesi tra campo e scrivania: l'ormai ex ds biancoceleste lo ha annunciato con un comunicato. "È da tempo che ho maturato questa scelta, ma ho aspettato per il bene della Lazio di raggiungere il traguardo della Champions League, consapevole di aver costruito una squadra forte, con calciatori straordinari predisposti per ottenere questo obiettivo", spiega il dirigente albanese. La "bellissima esperienza" in biancoceleste è stata fatta "di gioie, sconfitte e di trofei".