TS – Taremi più appetibile in estate: 3 i motivi. Inter e Milan ci pensano ancora

Il nome di Mehdi Taremi continua ad essere accostato a Inter e Milan: l'attaccante iraniano, dopo un'estate in cui pareva destinato a lasciare il Porto, alla fine è rimasto, ma il suo trasferimento potrebbe essere stato solamente posticipato. Tuttosport spiega perchè potrebbe essere meglio ingaggiarlo a luglio piuttosto che a gennaio: "Che il centravanti iraniano del Porto sia stato nei pensieri di mercato estivi delle due milanesi non è un mistero. Prima ci aveva pensato l'Inter, come candidato per sbianchettare il ricordo di Romelu Lukaku, salvo poi dirigersi su altre scelte. Poi era stato il Milan a fine agosto a essere vicinissimo a chiudere il colpo volendo prendere un vice Giroud all'altezza".