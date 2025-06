Apprensione in casa Inter per Mehdi Taremi: La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla situazione che riguarda il centravanti

Alessandro Cosattini Redattore 14 giugno 2025 (modifica il 14 giugno 2025 | 17:55)

Apprensione in casa Inter per Mehdi Taremi. La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla situazione che riguarda il centravanti, rimasto bloccato sotto le bombe che arrivano da Teheran.

Apprensione Taremi — “L’Inter tutta, dalla dirigenza ai compagni fino al nuovo staff che ancora non ha potuto conoscerlo, ha una parte del cuore in Iran. È in grande apprensione per Mehdi Taremi, rimasto bloccato sotto le bombe che piovono a Teheran, in un Paese precipitato nella guerra. Da Los Angeles non è facile ricevere notizie con continuità e verrà fatto tutto il possibile nel tentativo (non facile) di portarlo in tempi brevi in California per giocare il Mondiale per Club. L’appuntamento Fifa è niente rispetto al dramma di un conflitto di questa portata, ma l’assenza dell’attaccante iraniano complica inevitabilmente i piani nel reparto offensivo di Chivu.

Al momento, dietro alla ThuLa manca, infatti, la prima alternativa, e non è cosa da poco: è vero che Taremi arriva da una stagione tra il grigio e il nero e potrebbe comunque partire in caso di offerta adeguata, ma sarebbe comunque servito se necessario. Lautaro e Thuram, spremuti come pochi altri in rosa, partiranno titolari come sempre, ma impossibile pensare di tenerli in campo sempre per 90’.

SOS attacco — Dietro ai due big, al momento, il panorama si è assottigliato: Pio Esposito, il centravanti del futuro nerazzurro su cui si ripongono grandi aspettative, lavora a parte. Corre da solo nel campo di allenamento di UCLA iniziando a spingere, ma servirà ancora qualche giorno di fatica. Ha subito una distorsione al ginocchio nell'andata dei playoff di Serie B contro la Cremonese e poi, raggiunto il ritiro dell'Under 21 azzurra, lo aveva subito lasciato. Impossibile che ci sia per l’esordio nella notte tra martedì e mercoledì contro il Monterrey, molto molto difficile vederlo in campo sabato 21 a Seattle contro gli Urawa Red Diamonds, si lavora per vestirlo finalmente di nerazzurro nella terza sfida del girone contro il River Plate.

Il gioiellino Valentin Carboni ha ritrovato il suo mentore ai tempi della Primavera, Cristian Chivu, ed è tecnicamente guarito dall’infortunio, ma non ha ancora giocato un minuto ufficiale dal 12 ottobre 2024, il giorno in cui si è procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro con la maglia del Marsiglia.

Per questo, per ora l’alternativa più credibile rimane l’altro Esposito, Sebastiano, non riscattato dall’Empoli dopo la retrocessione, ma con un futuro comunque lontano dall’Inter”, si legge.