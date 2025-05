La prima stagione all'Inter di Mehdi Taremi non è stata di sicuro esaltante: l'attaccante iraniano, arrivato a Milano la scorsa estate a parametro zero, non è riuscito a replicare quanto fatto con la maglia del Porto, finendo ben presto in fondo alle gerarchie di Inzaghi. Eppure gli estimatori non gli mancano, a partire da Branko Ivankovic.