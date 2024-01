Retroscena Taremi: ecco come l’Inter ha trovato l’accordo definitivo

"Dalla lepre al cacciatore in campionato, allo scambio di ruoli nel calciomercato. Da Via Rosellini, sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A, a Viale della Liberazione, casa dell’Inter. Mentre l’ad Beppe Marotta , prima dell’assemblea dello scorso 8 gennaio, focalizzava pubblicamente e in conferenza stampa l’attenzione dei nerazzurri su quanto stesse succedendo in campionato, respingendo tra l’altro le polemiche sul Var post sfida col Verona, i vice campioni d’Italia acceleravano in modo decisivo su Taremi ". Apre così l'articolo di Tuttosport che racconta i retroscena dell'operazione Taremi-Inter.

"Nello stesso giorno in cui il navigato dirigente si era esposto davanti ai media su tutti i fatti riguardanti Serie A, meriti sportivi e Decreto Crescita, ecco l’incontro decisivo con Federico Pastorello, l’intermediario italiano dell’operazione, volto a far diventare Mehdi il primo iraniano della storia interista. Da allora solo riscontri positivi, certificati anche nel tardo pomeriggio di martedì, quando il noto procuratore è tornato nel quartier generale nerazzurro, confermando di fatto come la strada per l’affare sia completamente in discesa. Ormai esiste la consapevolezza che la prossima estate l’attaccante oggi in forza al Porto venga ingaggiato a zero dai nerazzurri. Restano da sistemare solo alcune questioni burocratiche, ma non ci sono praticamente più dubbi: Taremi, subito dopo la fine della Coppa d’Asia, firmerà con l’Inter un biennale da 3 milioni di euro netti a stagione, con opzione di rinnovo per un’ulteriore annata", rimarca Tuttosport.