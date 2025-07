Mehdi Taremi non si sta allenando con l’Inter. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari , l’attaccante iraniano, arrivato a parametro zero dal Porto la scorsa stagione, ha concordato con la società nerazzurra qualche giorno di vacanza supplementare.

Una decisione condivisa dopo le complicazioni che, il mese scorso, lo hanno costretto a rimanere bloccato in Iran, ritardando così il suo arrivo a Milano. L'attaccante, dopo una stagione deludente, rimane in uscita. Diversi club in Premier e in Turchia avrebbero messo nel mirino il giocatore.