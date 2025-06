Mehdi Taremi si è visto costretto a percorrere quasi mille chilometri in auto, da Teheran fino alla sua città natale di Bushehr. Una scelta obbligata, dettata dalla prudenza: evitare i rischi derivanti dal conflitto in corso tra Israele e l'Iran, esploso il 13 giugno e che, sebbene al momento sospeso da una fragile tregua, continua a generare incertezza e pericoli nell’area.

"Taremi si trova in Iran da settimane e non ha potuto raggiungere i compagni di squadra, impegnati nel Mondiale per club negli Stati Uniti. A tenere i rapporti fra il giocatore e il resto della squadra è soprattutto il team manager Matteo Tagliacarne . E alla vigilia delle partite giocate dai suoi compagni in America, contro il Monterrey e contro l’Urawa Red Diamonds, ha scritto loro messaggi di incoraggiamento nella chat di squadra", sottolinea Repubblica .

"Nonostante l’isolamento, Taremi continua ad allenarsi da solo per restare in forma, nel caso in cui fosse ripristinata la possibilità di lasciare l’Iran. Un’ipotesi poco probabile, al punto che all’Inter danno per scontato che il Mondiale per club si concluderà senza di lui".