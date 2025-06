"L’attaccante è in contatto costante con l’Inter, attraverso il team manager nerazzurro Matteo Tagliacarne: non passano più di tre-quattro ore senza una sua telefonata o un suo messaggio su WhatsApp. Il calciatore si trova a Teheran, in una residenza privata: non l’ha più lasciata dal giorno in cui sono stati bloccati tutti i voli da e per l’Iran. Ha una famiglia cui badare, che non è fisicamente con lui, ma al sicuro in un’altra località. L’attaccante tranquillizza dirigenti e compagni sulle sue condizioni, racconta di non sentirsi in pericolo", sottolinea il Corriere della Sera.