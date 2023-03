SM – Inter, occhio a Taremi: “Ha segnato più di Lautaro in stagione. E al Do Dragao…”

Come riporta Sport Mediaset, il bomber iraniano ha segnato 22 gol in stagione e la difesa dell'Inter deve fare molta attenzione perché proprio Taremi ha segnato 9 degli ultimi 10 gol in casa, al Do Dragao. L'Inter si affida a Lautaro Martinez, autore di 17 reti in stagione ma a segno una sola volta, contro il Barcellona al Camp Nou, in Champions. Il Toro vuole sbloccarsi in Europa per riportare l'Inter ai quarti di finale.