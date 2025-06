Sono giorni e ore drammatici in Medio Oriente. L'Inter fa sapere che Taremi è al sicuro e in costante contatto con il club

Sono giorni e ore drammatici in Medio Oriente. Dopo l'attacco israeliano su obiettivi nucleari e militari iraniani, la risposta del regime di Teheran con il lancio di missili su Tel Aviv e Gerusalemme. Inevitabilmente è coinvolto anche lo sport: a Teheran è infatti rimasto bloccato Mehdi Taremi, che non raggiungerà l'Inter impegnata in America per il Mondiale per Club.