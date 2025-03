Mehdi Taremi trascina l'Iran ai Mondiali. Doppietta contro l'Uzbekistan (primo gol da urlo) e qualificazione matematica. A fine partita, Taremi ha commentato così il 2-2: "Prima di tutto, sapevamo già che sarebbe stata una partita molto difficile, anche perché l'Uzbekistan è una squadra che è migliorata molto negli ultimi anni, con giocatori fisicamente forti. Sapevamo che avremmo dovuto controllare il gioco e sfruttare le occasioni, ma purtroppo abbiamo subito un gol a causa di un errore, nonostante la partita fosse nelle nostre mani. Dopo quel gol, siamo riusciti a creare diverse occasioni, ma sfortunatamente non siamo riusciti a concretizzarle. Nel secondo tempo siamo partiti bene, ma ancora una volta non siamo riusciti a segnare.

E poi, purtroppo, abbiamo commesso due errori che ci sono costati due gol. Non si può dire che sia stata una questione di tattica, semplicemente non avremmo dovuto subire quei gol, ma sono cose che succedono nel calcio. Nonostante tutto, abbiamo provato a reagire e a creare altre occasioni. L'obiettivo era fare bene e avvicinarci ai Mondiali. Alla fine, è stato comunque positivo riuscire a rendere felici i nostri tifosi, sia quelli presenti allo stadio che quelli che ci seguivano da casa, mandandoci la loro energia. Ringraziamo tutti i giocatori, lo staff tecnico e tutti coloro che hanno lavorato duramente per questa squadra"