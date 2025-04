"Questo non è calcio, è controllo del potere". Javier Tebas, presidente della Liga, non cita mai Florentino Perez ma non ci sono dubbi su chi sia il destinatario del suo attacco via social, dopo la protesta del Real davanti alle parole di arbitro e Var della finale di Coppa del Re.

"Non gli piace Tebas perchè non fa quello che vuole, non gli piace Ceferin perchè non fa quello che vuole, non gli piace Louzan (presidente della Rfef, ndr) perchè non fa quello che vuole, non gli piacciono i commentatori tv perchè non dicono quello che vuole. Non vogliono che si porti avanti la riforma arbitrale perchè non è quella che vuole lui.