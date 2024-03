In collegamento a Sky Sport, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato così della mancata squalifica di Francesco Acerbi. “La Corte ha voluto chiudere tutto in fretta, a volte ci mette molto più tempo invece. Mi sembra che tutto sia stato fatto troppo frettolosamente. Le parole di Gravina sono abbastanza inquietanti, lui dice di credere ad Acerbi, nemmeno gli organi hanno avuto certezze in questo senso. Gravina è andato oltre, io mi aspettavo dicesse che avrebbe abbracciato anche Juan Jesus, invece si è limitato a dire di Acerbi, evidentemente sa cose che noi non sappiamo.