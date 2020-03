Teotino: “Questa la mia proposta per aiutare il calcio quando finirà l’emergenza”

“E’ una proposta che guarda in prospettiva, non solo all’emergenza attuale. Si tratterebbe di concedere ai club il credito d’imposta che verrebbe compensato non versando le ritenute per gli stipendi dei calciatori. Queste risorse resterebbero alle società a patto che vengano investite per la costruzione di nuovi impianti, altre infrastrutture, sviluppo dei settori giovanili e rapporto tra club e tifosi. Chi cerca di approfittarsi per la classifica? Sono cose che non si possono sentire ma purtroppo vere. Io li ho chiamato i furbetti del coronavirus, sono coloro che cercano di approfittarsi dell’emergenza per portare avanti il proprio tornaconto“. È quanto dichiarato da Gianfranco Teotino intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva.