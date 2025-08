Ora il Barcellona aprira' un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Il Barcellona , appena atterrato martedì dopo la tournée in Asia , aveva programmato un incontro con Ter Stegen per discutere il referto medico del suo intervento chirurgico lombare, che deve inviare alla Liga per stabilire per quanto tempo dovrà stare fuori: un'assenza di quattro mesi o piu' consentirebbe il tesseramento di altri giocatori, come Joan Garcia acquistato per sostituirlo, al club catalano sottoposto a vincoli per il bilancio.