"Assolutamente, posto che lui è già del gruppo della Nazionale pur non essendo stato convocato l’ultima volta. Sicuramente Spalletti lo tiene d’occhio. Sentivo le parole di Gasperini sul fatto che possa ancora crescere e che abbia tante qualità, la penso come lui. Di lavoro ne ha fatto tanto, io l’ho conosciuto che era giovane, nella sua prima esperienza in Italia in una squadra diversa dal Sassuolo (pur avendo giocato all’estero), alla Cremonese in B. Aveva fisico, facilità di calcio, potenza, grande gamba, era già forte e si notava subito, ma per arrivare ai livelli di oggi è cresciuto tanto. Ha qualità importanti a livello tecnico, di protezione della palla, negli scarichi. Si capiva che potesse arrivare, è cresciuto ed a sentire Gasperini c’è ancora margine. Lui è un maestro, dunque se lo dice lui mi fido. E Scamacca mi sembra umile nella maniera giusta".