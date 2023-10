Tevez: “Tre miei giocatori non sapevano fare né addizioni né sottrazioni. Con il club…”

L'ex giocatore ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della dura realtà che sta vivendo la società argentina

Carlos Tevez, attuale allenatore dell'Independiente, ha rilasciato un'intervista ad Alejandro Fantino in cui ha parlato della dura realtà che sta vivendo la società argentina. L'ex giocatore ha assicurato che “la differenza è orribile” in termini di povertà tra Argentina e Inghilterra e ha portato come esempio una situazione difficile vissuta con i suoi calciatori all'Independiente.