Bologna, Thiago Motta: “Non sono qui a dire che non stiamo facendo nulla. Ma l’Europa…”

Dopo la vittoria del suo Bologna contro la Lazio, l'ex Inter Thiago Motta ha parlato delle sue emozioni: «Cosa ho provato? Una soddisfazione enorme perché vedere questi ragazzi, il modo in cui lavorano, come lavorano quando ci sono delle difficoltà, normali nel nostro sport, si aiutano per affrontare le difficoltà nel modo giusto e lo hanno trasmesso ai tifosi. Loro riconoscono i momenti difficili e siamo arrivati a questo punto proprio perché abbiamo provato a superare tutti insieme queste difficoltà che permettono di lottare contro una squadra come la Lazio. E poi vengono le soddisfazioni da allenatore, quel sorriso alla fine è perché sono contento di vederli giocare così», ha detto.

«Non credo nella fortuna, i miei ragazzi mi motivano e mi danno la forza di lavorare sulle cose che ci mancano. Soddisfazione è enorme quando nelle difficoltà si reagisce in modo giusto, al di là del risultato, che conta tantissimo. Sono contento della crescita di tutti, gli posso mostrare la strada e qual è il modo ma dipende da ognuno di loro», ha spiegato ancora sul suo lavoro. «Sogno Europa? I nostri tifosi hanno tutto il diritto di farlo, ma noi no. Non è che non abbiamo fatto qualcosa di buono, ma fino ad oggi, il passato rimane lì, ma la nostra benzina è presentarsi dopo questi giorni di riposo e pensare alla prossima gara, avremo la Fiorentina, in uno stadio difficile, molto caldo e dal primo giorno della settimana ci prepareremo ad affrontare anche questa gara senza cambiare più di tanto», ha concluso.