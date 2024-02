Thiago Motta, tecnico del Bologna, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro il Lecce ha parlato anche di Giovanni Fabbian, centrocampista rossoblu classe 2003, prodotto del settore giovanile dell'Inter: "Dove è migliorato Fabbian? Nel palleggio è migliorato moltissimo, è applicato in quello che facciamo, nella fase difensiva anche, è migliorato nel capire gli spazi da occupare, come posizionarsi per poter mettere in difficoltà i giocatori avversari.