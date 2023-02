Repubblica – Thiago Motta, previsione scontata: allenerà PSG o Inter

Il talento in panchina dell'ex centrocampista nerazzurro non è sfuggito ai media: aveva fatto bene in passato e sta facendo benissimo a Bologna

"È il miglior Bologna degli ultimi tempi, il prodotto del lavoro di un allenatore di altissimo profilo come Thiago Motta, uno destinato a una carriera da copertina. A Bologna sta facendo benissimo come benissimo aveva fatto a La Spezia. In rossoblù sogna l'Europa nonostante l'assenza prolungata di Arnautovic, ma d'altronde lui è bravissimo a creare formazioni senza dipendenze, se non dall'idea. La previsione è scontata: allenerà presto una delle due squadre più importanti della sua vita, il Psg o proprio l'Inter", si legge.