Se da una parte risplende il sorriso di Marcus Thuram, dall'altra appaiono sempre più evidenti le difficoltà sotto porta di Lautaro Martinez: in questi primi mesi del 2024/25 l'Inter si sta aggrappando al suo numero 9, in pieno stato di grazia e micidiale come non mai in zona gol, che con il suo strepitoso rendimento sta sopperendo al digiuno del capitano, autentico trascinatore dei nerazzurri nella scorsa stagione. Insomma, numeri alla mano la ThuLa si è letteralmente capovolta dopo l'estate.