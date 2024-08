Subito Marcus Thuram show in casa Inter . È partito fortissimo l'attaccante francese, dopo un Europeo deludente disputato con la sua nazionale. Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, Tikus "ha sempre avuto un buon umore contagioso: lo sanno bene alla Pinetina, dove uno degli sport quotidiani è vedere con quale sgargiante vestito si presenterà il francese. Eppure, appena tornato dall’Europeo tedesco, Marcus aveva un musone lungo da Milano a Parigi: pure gli abiti da rapper gli scolorivano addosso. Pensava che dopo una stagione da big, anche in nazionale sarebbe stato spinto dal vento che l’aveva portato su una stella. Niente di più sbagliato, Didier Deschamps non lo ha guardato con gli stessi occhi innamorati di Simone Inzaghi.

Post Europei

Così in patria Thuram è tornato indietro di un paio di caselle: era partito titolare vestito di Bleu , alla fine si è ritrovato triste comparsa senza mezzo minuto in campo nella semifinale sciagurata contro la Francia. Pare, però, che quella delusione si sia trasformata in benzina per la riscossa: da lì arriva la nuova forza mostrata a Genova. Il francese ha anticipato il rientro dopo le vacanze californiane proprio per essere subito al top, anzi contro il Grifone ha dimostrato di essere di gran lunga il migliore della compagnia. Per questo con lui l’Inter può superare uno dei propri antichi limiti: il Lautaro-centrismo. Il Toro può creare dipendenza, è cosa nota, ma per andare oltre basterebbe affidarsi a questa rinnovata efficienza in zona gol del gemello francese.