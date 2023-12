Thuram, che numeri: 5 gol e 6 assist, tra i primi 8 in Europa e al top in Italia

I numeri certificano il suo rendimento: 5 gol e 6 assist fin qui, uno score che lo pone al top non solo in Italia, ma anche in Europa. Dati evidenziati da Opta: "Marcus Thuram è uno degli 8 attaccanti dei maggiori cinque tornei europei 23/24 con all'attivo già almeno 5 gol e almeno 5 assist (gli assist sono 6), l'unico tra questi che gioca in una squadra di Serie A. Protagonista".