Il Giornale – Inter, nessuno si aspettava un Thuram così. E se Lukaku fosse rimasto…

Così scrive Il Giornale: "L'Inter intanto con Lautaro ha Thuram, che nessuno pensava potesse inserirsi tanto bene e tanto in fretta. Nemmeno Marotta che l'ha strappato al Milan, in quello che potrebbe essere un colpo per la storia. Thuram preso a 6 milioni e mezzo netti di ingaggio e 8 milioni di commissioni ai vari intermediari, perché senza mance non si muove nessuno, soprattutto se a parametro zero. Thuram che ha preso il posto di Lukaku nei cuori dei tifosi, non certo nei piani di Inzaghi, che li avrebbe voluti volentieri in coppia, per fare un po' la LuLa e un po' la ThuLa. Del resto, Thuram ha firmato a giugno e Lukaku ha voltato le spalle all'Inter a luglio. Metti anche Lukaku a questa Inter e poi sì, che non avresti trovato nessuno capace di starle dietro, figuriamoci davanti".