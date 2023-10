Lautaro-Thuram, la coppia più bella del campionato: numeri top, e ci sono ancora margini

Insomma un compendio, fatte tutte le proporzioni necessarie, tra Dzeko e Lukaku, che diventa perfetto per Lautaro. E considerato tutto quello che è successo in estate e il fatto che Marcus doveva essere la riserva del belga, l'Inter ha chiuso il cerchio in modo perfetto con il gol decisivo di Thuram alla Roma. E nel complesso ha migliorato il suo gioco offensivo (in attesa del rientro di Arnautovic) puntando su Marcus per 8 milioni di commissioni, non una cifra modica, ma ampiamente ammortizzabile. Anche perché il valore dell'attaccante arrivato a zero dal Monchengladbach non è inferiore ai 40 milioni".