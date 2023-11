Deschamps: “Thuram? Segnare non sempre punto forte. Ma può migliorare”

Thuram lavora per conquistarsi il posto da titolare nella Francia di Deschamps che oggi ha parlato di lui in conferenza stampa: «Fare gol non è sempre stato il suo punto forte e forse per questo è finito a giocare in una posizione più decentrata anche per giocare meno nell'uno contro uno. Oggi invece gioca in quel ruolo in mezzo e si diverte. Può ancora prendersi altro spazio. È più efficiente anche se può ancora migliorare in termini di efficienza», ha detto.