"Non il risultato che speravamo. La stagione è ancora lunga. Torniamo a lavorare". Doppietta all'esordio in questo campionato per Marcus Thuram. Il francese ha prima pareggiato di testa contro il Genoa ed era poi riuscito a portare in vantaggio la squadra su assist di Frattesi. Alla fine ha commentato con un post sui social la prestazione e ha incassato i complimenti di mister Inzaghi che ha detto di lui di considerarlo un giocatore maturo che si è messo a disposizione prima del previsto e gli ha consigliato di continuare quanto sta facendo anche durante gli allenamenti.