Thuram, gol al Napoli e “serata perfetta”. Esultanza come il suo idolo

Il post dell'attaccante nerazzurro che ha segnato al Maradona la rete del tre a zero dell'Inter

Tre è il numero perfetto, come la serata dell'Intera Napoli. Perché è arrivata una vittoria pesantissima contro i campioni d'Italia in carica, che vale un nuovo sorpasso alla Juve. La squadra di Allegri aveva vinto contro il Monza in extremis e si era presa, venerdì sera, momentaneamente il primo posto. Di "prova di forza" ha parlato Simone Inzaghi, a fine gara, quando ha commentato la conquista dei tre punti.