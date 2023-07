TS / L’erede di Dzeko che somiglia a Lukaku: Thuram vuole prendersi l’Inter

"Dzeko, soprattutto in questa fase finale di carriera, grazie alla sua alta qualità tecnica, si è trasformato sempre più in un regista offensivo, una boa capace spalle alla porta di muovere la squadra, andando poi ovviamente a concludere, soprattutto di testa. Thuram, più veloce e verticale, in questo deve sicuramente crescere, anche se nella prima uscita stagionale contro la modesta Pergolettese, anziché cercare come sua abitudine l’affondo in profondità, ha mostrato una certa applicazione ad abbassarsi a centrocampo per fare sponde e aiutare la squadra nella costruzione del gioco”.