Inter, Thuram sui social: “Amala”. E poi sfotte Frattesi per l’esultanza in mutande

Lui lo ha capito subito che squadra è l'Inter. Si è integrato con Lautaro e compagni come se avesse giocato a Milano già in una vita precedente. Marcus Thuram fa gruppo con tutti e non perde occasione per dimostrarlo. Col Verona la gara è stata durissima: il gol segnato da Frattesi è stato pazzesco, ha fatto esplodere San Siro e pure i giocatori che si sono arrampicati sui cancelli gialli che dividono il campo dalle tribune per esultare insieme ai tifosi. Davide ha urlato come un matto per quella rete segnata e con lui si sono arrampicati anche Lautaro e Barella.