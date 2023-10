Thuram e Lautaro sempre più uniti. “Sembrano Lukaku e il Toro nel ’19-20 quando…”

"La ThuLa – basta divertirsi su Google – è (anche) una lampada a sospensione che fa il suo lavoro – illuminare –, lo fa bene e lo fa bello, considerato com’è un oggetto di design. Cosa c’è di diverso in fondo dalla ThuLa che s’è vista ieri a Torino? Nulla: illumina anche lei, anche la coppia più bella che c’è". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al rendimento di Thuram e Lautaro : 16 gol in 11 gare per i due, il che significa partire con un gol e mezzo di vantaggio in ogni partita.

"Bell’andare per l’Inter, bell’andare per Simone Inzaghi. Bell’andare per due ragazzi, Thuram e Lautaro, che si cercano e si trovano. Segnano, certo: l’Inter è l’unica squadra dei cinque top campionati europei a contare su due giocatori andati a segno in almeno sette match diversi. Ma vien da dire che il gol è “solo” la conclusione di un lavoro enorme", spiega poi il quotidiano che poi aggiunge: "Quello stupore e quella sensazione di inesplorato che lasciano Thuram e Lautaro ricorda proprio la coppia Lukaku-Lautaro del 2019-20, il primo torneo della Lu-La. In ogni partita scalavano un pezzo di montagna. Proprio come fanno questi due".