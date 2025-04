Giocheranno insieme. Inzaghi ha fatto di tutto per poter recuperare Thuram e metterlo al fianco di Lautaro nella gara col Barcellona. I numeri della loro coppia parlano chiaro, li hanno messi in evidenza a Skysport. In 39 gare giocate si è superato il 50% delle vittorie. Con loro in campo 57 gol, una media di due gol a partita.