"Marcus in tournée si presentò fisicamente tirato a lucido, lanciatissimo verso la nuova avventura. Ma sotto il profilo prettamente tecnico l’inizio non fu proprio brillante. Lo stesso figlio di Lilian se ne accorse presto. E su suggerimento di Inzaghi e del suo staff cominciò una specie di ripetizioni ad Appiano, proprio per migliorare alcuni fondamentali, tra cui (ma non solo) il tiro in porta. I compagni terminavano l’allenamento, lui restava in solitaria a limare i difetti. Dopo qualche seduta arrivò il gol gioiello del derby d’andata, l’epifania della sua stagione. «Però, come impara in fretta il ragazzo...», il pensiero diffuso ad Appiano", racconta La Gazzetta dello Sport.