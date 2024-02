"Uno sta vivendo gli ultimi mesi in Italia come le rockstar che fanno un tour di addio per raggranellare gli ultimi soldi; l’altro rappresenta il nuovo che avanza, quell’attaccante totale, vale a dire in grado di agire indifferentemente da prima e da seconda punta, che tanto è apprezzato oggi dagli allenatori. Da una parte Romelu Lukaku, dall’altra Marcus Thuram ". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al rendimento dei due centravanti.

"Tikus, come tutti lo chiamano ad Appiano, nei piani originari dell’Inter doveva prendere lo slot lasciato libero da Edin Dzeko, come terzo attaccante nelle gerarchie, alle spalle di Lautaro e Big Rom. Questo avrebbe creato un altro bel cortocircuito: non avrebbe impiegato molto Simone Inzaghi a capire il potenziale del ragazzone e, la presenza del belga (che mal aveva gradito il fatto che Dzeko fosse stato eletto quale titolare per la Champions e, in generale per tutti i big match) avrebbe, quanto meno, tarpato le ali a Thuram. Il niet di Lukaku ha messo tutte le cose a posto e - con il senno di poi - è stato doppiamente benedetto: senza i benefici dati da Decreto Crescita sarebbe stato impossibile riscattarlo dal Chelsea, tanto che l’interessato ormai sembra “rassegnato” a svernare in Arabia, dove non è voluto andare in estate quando la Roma - grazie al pressing di Mourinho - l’ha salvato dal rischio di vivere da separato in casa a Stamford Bridge", aggiunge poi il quotidiano.