Roma-Inter è stata l'ennesima serata gloriosa in nerazzurro di Marcus Thuram . Il francese sta vivendo una stagione davvero incredibile, confermandosi il giocatore ideale per il gioco di Simone Inzaghi. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport: "Il talento arrivato con fisico e curriculum da ala o seconda punta ha vestito i panni dell'attaccante da gol pesanti. E sono abiti che gli stanno bene, dannatamente bene. In trasferta, per esempio, è stato coinvolto in nove gol in 12 partite (cinque reti e quattro assist): solo Lautaro Martínez (13) e Olivier Giroud (13) stanno facendo meglio in Italia.

Gli 11 gol in stagione sono lì a confermare l'evidenza: 9 centri in Serie A compreso quello rifilato a Rui Patricio nella capitale, uno in Champions League al Benfica e uno nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio. Al di là dei numeri, però, la sostanza è quella di un attaccante che è tutt'altro che una mera spalla per l'attore protagonista. Nelle serate in cui Lautaro come contro la Roma non è al massimo dell'ispirazione, l'ex Borussia Monchengladbach non batte ciglio e si prende il peso delle responsabilità della punta di diamante argentina: è già accaduto nove volte su 14 che quando il Toro non ha squillato, ci ha pensato Thuram ad andare a segno o a registrare un assist.