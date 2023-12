Thuram e il simpatico siparietto con Pavard. La notizia? Benji è pronto per tornare

L'attaccante francese, in gol anche contro l'Udinese, è al sesto centro in campionato. Simpatico il siparietto finale con Pavard

Gli sono bastate poche settimane per conquistare compagni, Inzaghi e tifosi. Marcus Thuram è sempre più fondamentale per l'Inter, anche contro l'Udinese il francese ha timbrato il cartellino: 6° gol in campionato, con facile tap in sotto porta.