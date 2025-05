Topalovic, al primo anno in Italia, ha segnato ben 9 gol in campionato e 3 in Youth League, dimostrando tutto il suo valore. Oggi Topalovic non era presente nell'ultima partita di campionato contro il Cesena perché si è allenato ad Appiano agli ordini di Inzaghi. E Marcus Thuram, tramite un post social, lo ha celebrato così: una foto insieme con tanto di gemma. Un endorsement importante per un talentino che potrebbe esplodere a stretto giro di posta.