Lecce, missione compiuta: sì ai tifosi a San Siro. Il presidente ha vinto la battaglia col Tar

"Missione compiuta. Quella che stava diventando un’odissea si è conclusa nel migliore dei modi. Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, noto amministrativista, ha vinto la battaglia col Tar e oggi i tifosi salentini saranno a San Siro nel loro spicchio e non solo. Il prefetto di Milano, dopo i disordini accaduti in Atalanta-Lecce, temeva molto. «Ora chiedo alla nostra tifoseria grande responsabilità e un comportamento civile», dice il presidente. Che ieri sera all’Ego’ di San Zenone al Lambro ha toccato con mano l’affetto di questa gente. I Nuclei Lecce Aps, guidati da Lorenzo Greco hanno organizzato una cena per i 7 anni di questa gestione. C’erano 250 tifosi, ma soprattutto è stato riportato in Italia Juan Barbas, il mitico Beto che ha ritrovato altri grandi ex", spiega La Gazzetta dello Sport.