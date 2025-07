L'argentino pronto al prestito in Liguria per giocare con continuità dopo l'ultima sfortunata annata

Valentin Carboni ha di nuovo le valigie pronte. La prossima destinazione spera possa essere più fortunata di Marsiglia, per mettersi definitivamente alle spalle il brutto infortunio e riprendersi quello che la sfortuna gli ha sottratto nell'ultimo anno. Sono giorni decisivi questi per il suo passaggio al Genoa, come conferma anche TMW. Si legge infatti: