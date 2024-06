Una possibile soluzione arriva questa mattina da TMW. Si legge infatti: "L'Inter è alle prese anche con il mercato in uscita, soprattutto per quanto riguarda i giocatori in esubero. Dopo aver blindato Lautaro Martinez e Nicolò Barella, Marotta vorrebbe dunque piazzare quei calciatori che non rientrano all'interno del progetto nerazzurro. Tra questi c'è anche Sebastiano Esposito. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'attaccante è finito nel mirino dell'Empoli di Roberto Gemmi.